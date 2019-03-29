Порошенко не удалось отделить работу от агитации – ОПОРА
Действующий президент Петр Порошенко не смог разграничить должностную и агитационную активность во время избирательной кампании и злоупотреблял своими полномочиями для влияния на результаты выборов.
Об этом 29 марта говорится в отчете гражданской сети ОПОРА.
"Действующему президенту Украины больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса", - утверждают в ОПОРЕ.
Наблюдатели заявили, что "агитация Порошенко включала широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления админресурсами".
"Основными видами инцидентов с признаками злоупотребления административными ресурсами в пользу Порошенко стали использования социальных выплат и бюджетных программ в предвыборной агитации, сочетание предвыборной агитации и официальных мероприятий в рамках заседаний советов регионального развития, использования сайтов райгосадминистраций и привлечения должностных лиц местных органов власти к де-факто агитационной активности ", - отметили в организации.
В частности, Порошенко в марте 2019 года провел заседание Советов регионального развития в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Донецкой областях.
Наблюдатели зафиксировали ряд случаев прямой агитации в пользу Порошенко во время заседания региональных советов.
Также ОПОРА обнаружила, что у Порошенко привлекали работников бюджетных организаций в прямой и косвенной агитации в его пользу.
Кроме того региональные чиновники разных уровней публично выражали поддержку Порошенко и рассказывали о его достижениях.
В организации сообщили об использовании госсредств с целью определенной агитации. В частности, выплаты под видом материальной помощи гражданам накануне выборов.
Отмечается, что отдельные замечания относительно политической нейтральности возникали во время агитации в поддержку Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, Олега Ляшко и Руслана Кошулинского.
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Напомним:
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что заместитель начальника избирательного штаба Петра Порошенко Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- Также Аваков говорил, что Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты.
- Журналисты обнаружили, что общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березенко.
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
- 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
- В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже не дважды вызвало на допрос, однако на допросы Дубиль не ходит.
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