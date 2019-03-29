Порошенко не удалось отделить работу от агитации – ОПОРА

Действующий президент Петр Порошенко не смог разграничить должностную и агитационную активность во время избирательной кампании и злоупотреблял своими полномочиями для влияния на результаты выборов.

Об этом 29 марта говорится в отчете гражданской сети ОПОРА.

"Действующему президенту Украины больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса", - утверждают в ОПОРЕ.

Наблюдатели заявили, что "агитация Порошенко включала широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления админресурсами".

"Основными видами инцидентов с признаками злоупотребления административными ресурсами в пользу Порошенко стали использования социальных выплат и бюджетных программ в предвыборной агитации, сочетание предвыборной агитации и официальных мероприятий в рамках заседаний советов регионального развития, использования сайтов райгосадминистраций и привлечения должностных лиц местных органов власти к де-факто агитационной активности ", - отметили в организации.

В частности, Порошенко в марте 2019 года провел заседание Советов регионального развития в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Донецкой областях.

Наблюдатели зафиксировали ряд случаев прямой агитации в пользу Порошенко во время заседания региональных советов.

Также ОПОРА обнаружила, что у Порошенко привлекали работников бюджетных организаций в прямой и косвенной агитации в его пользу.

Кроме того региональные чиновники разных уровней публично выражали поддержку Порошенко и рассказывали о его достижениях.

В организации сообщили об использовании госсредств с целью определенной агитации. В частности, выплаты под видом материальной помощи гражданам накануне выборов.

Отмечается, что отдельные замечания относительно политической нейтральности возникали во время агитации в поддержку Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, Олега Ляшко и Руслана Кошулинского.

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