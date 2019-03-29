Новости 29 марта: аферы друзей Порошенко, бизнес Зеленского, оффшоры Тимошенко

Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, свидетельствующие о причастности Игоря Кононенко к аферам в энергетике, Зеленский больше не владеет долей в российском кинобизнесе – он лишился ее в пользу автора "Студии Квартал-95", Тимошенко оплачивала через оффшорные счета услуги по лоббированию американской "таинственной" структуры Aveiro LP.В. – новости, которые были актуальны 29 марта.

О Порошенко и его друзьях

Журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

По телефону Дмитрий Крючков не просто контактирует с влиятельными людьми из окружения президента и заручается поддержкой главы Харьковщины. Он уверяет: ситуация "Харьковоблэнерго" под контролем на уровне президента Порошенко", - отмечают журналисты.

В разговоре Крючкова и Котвицкого говорится, что "П. дал добро. Лично".

У Порошенко расследование назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

О Зеленском и его коллегах

Кандидат в президенты Владимир Зеленский уже не владеет долей в российском кинобизнесе — он избавился от нее в пользу Андрея Яковлева, автора "Студии Квартал-95".

О Тимошенко и ее офшорах

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко оплачивала через подставные компании и офшорные счета услуги по лоббированию американской "таинственной" структуры Aveiro LP.В.

О Гриценко и его планах

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко не исключает, что семь партий и политических сил, которые объединились и поддержали его на президентских выборах, могут объединиться в одну партию перед парламентскими выборами.

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