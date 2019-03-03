Выборы-2019: Спасатели взялись за проверку участков

Инспекторы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали проверки состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков.

Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации - планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательном процессе.

По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.

"Главная цель проверок - установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан во время выборов президента Украины", - отметили в ведомстве.

С целью повышения готовности подразделений ГСЧС в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

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Напомним,