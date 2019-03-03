Выборы-2019: Спасатели взялись за проверку участков

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Воскресенье, 3 марта 2019, 14:45

Инспекторы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали проверки состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков.

Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

По данным спасателей, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации - планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательном процессе. 

По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.

"Главная цель проверок - установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан во время выборов президента Украины", - отметили в ведомстве.

С целью повышения готовности подразделений ГСЧС в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

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Напомним,

  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Участие в них примут 44 кандидата, сняться с выборов они могут до 7 марта.
  • По данным Нацполиции, всего в Украине будет создано 198 окружных и почти 30 тыс. участковых избирательных комиссий. На охрану общественного порядка и безопасности во время финальной стадии избирательного процесса будет привлечено около 60 тыс. правоохранителей.
    Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что с 22 марта помещения избирательных комиссий полиция должна взять под круглосуточную охрану. Также под охраной полиции будет проходить процесс передачи избирательных бюллетеней участковым избиркомам. 

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 ГСЧС


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