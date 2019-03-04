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Митрополит Епифаний: Мы не имеем права устранить патриарха Филарета

Понедельник, 4 марта 2019, 10:37

Патриарх Филарет имеет большой опыт и уважение в обществе, а потому продолжит участвовать в руководстве Православной Церковью Украины.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Патриарх Филарет не уходит на покой, он остается управляющим епархией города Киева, тех приходов, которые были у него до объединительного Собора. То есть он и дальше будет действовать, работать, служить, совершать богослужения в своем кафедральном соборе. Он полон сил", - пояснил митрополит.

"Человек уже 52 года, как возглавлял Киевскую кафедру. Ни один из митрополитов Киевских на протяжении всей истории существования Украинской Церкви не занимал должность столько лет. Мы не имеем права его устранять. Если человек столько сделал для бытия и развития украинской церкви", - добавил блаженнейший Епифаний.

Он также прокомментировал ситуацию в некоторых храмах ПЦУ, где патриарха Филарета поминают перед Епифанием, которого должны вспоминать первым как предстоятеля ПЦУ.

"Это традиция – где патриарх служит, его право, поминают его как первого в этих храмах. В целом в церквях поминают первого предстоятеля и управляющего епархией", - убеждает Епифаний.

Подробнее читайте в интервью митрополита Епифания: "Я верю в то, что буду служить в Лавре"

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийФиларет
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