Активисты о туре Тимошенко: проплаченные поклонники, Пономарев и популизм

На встречу с кандидатом в президенты Юлией Тимошенко в Бучу привезли 10 автобусов с жителями Вышгорода и Тетерева для массовки, по словам бучан, людям за посещение мероприятия предлагали заплатить по 30 гривен в час.

Об этом 5 марта сообщают активисты общественного движения Чесно.

Встреча с Тимошенко в Буче состоялась 2 марта о 17.30, ее рекламировали на билбордах команды экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

На начало мероприятия, площадь мгновенно наполнилась людьми, в основном пожилого возраста.

"Мы насчитали около 10 автобусов, на лобовом стекле которых была табличка с надписью "Киевская областная организация "Батькивщина", Вышгород", - рассказала Бучанка Наталья Шевчук.

Журналистам также рассказали, что людям, которых привезли на это мероприятие, обещали заплатить по 30 грн за час.

Отмечается, что за сценой, Тимошенко встречал мэр Бучи - Анатолий Федорук, которого судят за хищение бучанского леса в особо крупных размерах. Он подарил лидеру ВО "Батькивщина" букет белых роз.

Кроме Федорука, на Тимошенко ждали депутаты из бучанской "Батькивщины" - Олег Сотников и Олег Квашук, который оформлял земли бучанского леса на подставных лиц, председатель Киевского облсовета Анна Старикова, глава киевской организации ВО "Батькивщина" Константин Бондарев, который набросился на журналистку общественного движения.

"Известно, что именно Бондарев организовывал визит Тимошенко в Бучу и вез автобусы поддержки из Вышгорода. Он показал не только свое лицо, но и лицо всей "Батькивщины", которая покрывает своих однопартийцев-дерибанщиков", - отметила журналистка Чесно.

Присутствующие во время инцидента депутаты не помогли журналистке, зато пытались выхватить у нее телефон.

Также активисты отмечают, что бучанцы не оценили выступления Тимошенко, не поняв, на кого были рассчитаны ее слова.

Кроме того, присутствующие на мероприятии не смогли задать свои вопросы Тимошенко из-за молодых людей, которые ее охраняли.

После ее выступления они попытались поставить вопрос на официальной странице Тимошенко в Facebook, но сразу были заблокированы.

"Я прыгала и кричала, просила разрешить мне поставить Юлии Тимошенко один вопрос: почему депутаты Бучанского совета от "Батькивщины" голосуют вместе с партией БПП за уничтожение леса в Буче, но мне так и не позволили подойти, а Тимошенко делала вид, что меня не слышит. Вечером я свой вопрос написала в личных сообщениях на странице Тимошенко, но меня мгновенно заблокировали", - рассказала бучанка Елена Лысенко.

В конце выступления Тимошенко на сцену вышел певец Александр Пономарев. Сам певец позже рассказал, что помогает Тимошенко добровольно и не получает за это гонораров.

В тот же день Тимошенко посетила квартиру одной из бучанских семей. В память о себе она подарила торт и вазон.

Весь визит политика снимали на видео, которое впоследствии опубликовали на ее официальной странице.