Убийцам харьковского профессора и его сына дали пожизненное

Киевский районный суд Харькова приговорил убийц профессора Харьковского физико-технического института и его сына к пожизненному лишению свободы, а их сообщница получила 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Приговором суда двое мужчин признаны виновными в ряде тяжких преступлений, в том числе - в умышленном убийстве (п. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы. Кроме того, их сообщнице за разбой и покушение на кражу суд назначил наказание в виде 10 лет заключения. Всем - с конфискацией имущества ", - рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян.

3 октября 2016 года 26-летний и 22-летний осужденные ради денег убили 58-летнего сотрудника Харьковского физико-технического института и его 35-летнего сына.

Преступники боялись, что их могут узнать и решили задушить владельцев квартиры.

Из помещения злоумышленники забрали деньги, ноутбук и телефон.

В квартиру потерпевших осужденные попали с помощью 56-летней сообщницы.

Женщина была хорошо знакома с погибшим профессором и впустила грабителей в его квартиру.

Кроме того 26-летнего осужденного признали виновным в ограблении двух студентов в сентябре 2016 года.

В похищенный паспорт одного из них мужчина вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации. Кроме поддельного паспорта, во время обысков по месту жительства осужденного правоохранители нашли оборудование и материалы для изготовления фальшивых денег.