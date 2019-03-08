Трамп прокомментировал приговор Манафорту

Президент США Дональд Трамп на следующий день после вынесения приговора Полу Манафорту заявил, что "очень сочувствует" ему и в очередной раз подчеркнул, что не имел заговора с россиянами.

Об этом он заявил в пятницу перед вылетом в штат Алабама, передает "Укринформ".

"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это был очень, очень сложное время для него", - сказал Трамп.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что "очень уважаемый судья" Т.С. Эллис, который вел заседание, не связал решение заключить Манафорта с заговором с россиянами.

"Не было ничего общего с заговором, заговора не было, это охота на ведьм", - отметил американский президент.

В то же время Трамп не упомянул, что судебный процесс над Манафортом, который состоялся в четверг, касался финансовых махинаций экс-руководителя его предвыборной кампании, а не "дела РФ".

Напомним: