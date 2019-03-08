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Трамп прокомментировал приговор Манафорту

Пятница, 8 марта 2019, 23:28

Президент США Дональд Трамп на следующий день после вынесения приговора Полу Манафорту заявил, что "очень сочувствует" ему и в очередной раз подчеркнул, что не имел заговора с россиянами.

Об этом он заявил в пятницу перед вылетом в штат Алабама, передает "Укринформ".

"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это был очень, очень сложное время для него", - сказал Трамп.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что "очень уважаемый судья" Т.С. Эллис, который вел заседание, не связал решение заключить Манафорта с заговором с россиянами.

"Не было ничего общего с заговором, заговора не было, это охота на ведьм", - отметил американский президент.

В то же время Трамп не упомянул, что судебный процесс над Манафортом, который состоялся в четверг, касался финансовых махинаций экс-руководителя его предвыборной кампании, а не "дела РФ".

Напомним:

  • 7 марта Окружной суд штата Вирджиния (США) дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
  • Манафорт будет отбывать наказание в Федеральном исправительном институте в Камберленде, штат Мэриленд, который еще называют "Club Fed".
  • В начале марта 2019 Манафорт попросил суд назначить ему наказание значительно мягче, чем предусмотрено законом.
  • В августе 2018 жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговыми махинациями, нарушением банковского законодательства и сокрытием счетов в иностранных банках.
  • Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендовал 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Темы: Пол МанафортСШАТрамп
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