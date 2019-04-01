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Кандидат Шевченко: Я буду молиться, чтобы Зеленский выиграл

Понедельник, 1 апреля 2019, 11:28
Кандидат Шевченко: Я буду молиться, чтобы Зеленский выиграл

Кандидат в президенты от партии УКРОП Александр Шевченко выразил поддержку другому кандидату, шоумену Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал в видеообращении, которое разместил в Facebook после объявления данных экзит-полов по голосованию 31 марта.

"Видим, что все-таки в первом туре было выбрано новое лицо – человек, который еще не был в политике, поэтому никто ничего плохого о нем и не мог сказать. Я доволен... Я уверен, что и во втором туре поддержат новое лицо", – сказал Шевченко.

"Спасибо тем людям, которые поддержали меня в первом туре. Я думаю, что это первый большой шаг в политике, но не последний. Мы будем дальше бороться", – заявил он.

Шевченко отметил: "Наша команда сделала все, что могла – но, очевидно, не то, чтобы недоработали, а люди хотели видеть абсолютно нового человека, который ни дня не был в политике. И это мы видим на примере Владимира Зеленского".

"Я не сомневаюсь и буду молиться Богу, чтобы он выиграл во втором туре. Потому что сегодняшний президент – это не тот человек, который мог бы развивать нашу страну. Это человек, который переиграл сам себя в наглой жадности и чванстве", – заявил он.

Кандидат от УКРОПа поздравил Зеленского и украинский народ, что "мы опомнились и начали выбирать, наконец, новые лица".

По имеющимся данным, Александр Шевченко, который когда-то возглавлял курорт "Буковель", является аутсайдером президентской гонки: он не набирает и 1% голосов избирателей.

Пока в первом туре лидирует Владимир Зеленский, вторым идет действующий президент Петр Порошенко.

Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.

Согласно соцопросам, проведенным в марте, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019Зеленский
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