Экс-глава Одесской ОГА прокомментировал свое принудительное увольнение

Уволенный глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов заявил, что хоть и не планировал свое увольнение, но уходит в отставку.

Об этом сообщает 048.ua.

"Я не планировал свое увольнение, но я могу сказать, что всегда буду следить за тем, как живет Одесская область…", - сказал он, добавив, что ближайшие дни планирует приехать погулять в Киев с сыном.

Сообщается, что он рассказал о проделанной за два года работе, в частности, об отремонтированных дорогах, новых школах и прочем, а также поблагодарил одесситов и жителей области за "большой кредит доверия"

Напомним: