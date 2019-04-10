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Экс-глава Одесской ОГА прокомментировал свое принудительное увольнение

Среда, 10 апреля 2019, 17:19

Уволенный глава Одесской областной  госадминистрации Максим Степанов заявил, что хоть и не планировал свое увольнение, но уходит в отставку.

Об этом сообщает 048.ua.

"Я не планировал свое увольнение, но я могу сказать, что всегда буду следить за тем, как живет Одесская область…", - сказал он, добавив, что ближайшие дни планирует приехать погулять в Киев с сыном.

Сообщается, что он рассказал о проделанной за два года работе, в частности, об отремонтированных дорогах, новых школах и прочем, а также поблагодарил одесситов и жителей области за "большой кредит доверия"

Напомним:

  • В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
  • При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
  • В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
  • Глава МВС Арсен Аваков заявил, что нардеп от БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • Кроме того, как выясняли журналисты, общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березником.
  • В то же время, СБУ заявляла, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата. Ее организатором якобы является депутат "Батькивщины" Валерий Дубиль.

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Темы: Одесская областькадры
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