Экс-глава Одесской ОГА прокомментировал свое принудительное увольнение
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Среда, 10 апреля 2019, 17:19
Уволенный глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов заявил, что хоть и не планировал свое увольнение, но уходит в отставку.
Об этом сообщает 048.ua.
"Я не планировал свое увольнение, но я могу сказать, что всегда буду следить за тем, как живет Одесская область…", - сказал он, добавив, что ближайшие дни планирует приехать погулять в Киев с сыном.
Сообщается, что он рассказал о проделанной за два года работе, в частности, об отремонтированных дорогах, новых школах и прочем, а также поблагодарил одесситов и жителей области за "большой кредит доверия"
Напомним:
- В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
- Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
- Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
- 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
- При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
- Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
- По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что нардеп от БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- Кроме того, как выясняли журналисты, общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березником.
- В то же время, СБУ заявляла, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата. Ее организатором якобы является депутат "Батькивщины" Валерий Дубиль.
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