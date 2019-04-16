Савченко и Рубана выпустили из-под стражи в зале суда

Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Об этом "Громадському" сообщила сестра Надежды Савченко Вера.

Вера Савченко подчеркнула, что Надежду отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не продлил ей срок содержания под стражей.

"Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, я Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово" , - заявила Надежда Савченко в зале суда.

"Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда", - добавила она.

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Напомним: