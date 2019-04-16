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Савченко и Рубана выпустили из-под стражи в зале суда

Вторник, 16 апреля 2019, 00:40
Савченко и Рубана выпустили из-под стражи в зале суда

Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Об этом "Громадському" сообщила сестра Надежды Савченко Вера.

Вера Савченко подчеркнула, что Надежду отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не продлил ей срок содержания под стражей.

"Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, я Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово" , - заявила Надежда Савченко в зале суда.

"Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда", - добавила она.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ейгрозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаРубан
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