Савченко и Рубана выпустили из-под стражи в зале суда
Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
Об этом "Громадському" сообщила сестра Надежды Савченко Вера.
Вера Савченко подчеркнула, что Надежду отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не продлил ей срок содержания под стражей.
"Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, я Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово" , - заявила Надежда Савченко в зале суда.
"Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда", - добавила она.
Читайте также: История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели
Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко
Напомним:
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ейгрозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua