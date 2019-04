Стрельба в синагоге в США: есть погибший и раненые

По меньшей мере 4 человека пострадали в результате нападения на синагогу в Повэе (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

"Людей, которые получили ранения во время нападения, доставили в медицинский центр Паломар. Пока не ясно, сколько людей пострадали", - говорится в сообщении.

Мэр города пове Стив Ваус в комментарии CNN заявил, что "синагога была целью нападения, поскольку это место для сбора еврейской общины".

"Я понимаю, что это был кто-то с ненавистью в сердце, с ненавистью к еврейской общине", - сказал он.

По его словам, дальнейшей угрозы нет.

Позже AFP со ссылкой на мэра города сообщило, что 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

#BREAKING One dead, three injured in California synagogue shooting, according to mayor pic.twitter.com/ifbHqFjt3C