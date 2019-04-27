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Стрілянина у синагозі в США: є загиблий і поранені

Субота, 27 квітня 2019, 23:57

Щонайменше 4 людини постраждали у результаті нападу на синагогу у Повеї (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Одного чоловіка затримали на допит у зв'язку із стріляниною.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Людей, які отримали поранення під час нападу, доставили у медичний центр Паломар. Поки не зрозуміло, скільки людей постраждали", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Повей Стів Ваус у коментарі CNN заявив, що "синагога була метою нападу, оскільки це місце для збору єврейської громади".

"Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади", - сказав він.

За його словами, подальшої загрози немає.

Пізніше AFP з посиланням на мера міста повідомило, що 1 людина загинула, ще 3 - отримали поранення.

Теми: терактСША
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