Стрілянина у синагозі в США: є загиблий і поранені

Щонайменше 4 людини постраждали у результаті нападу на синагогу у Повеї (округ Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США). Одного чоловіка затримали на допит у зв'язку із стріляниною.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Людей, які отримали поранення під час нападу, доставили у медичний центр Паломар. Поки не зрозуміло, скільки людей постраждали", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Повей Стів Ваус у коментарі CNN заявив, що "синагога була метою нападу, оскільки це місце для збору єврейської громади".

"Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади", - сказав він.

За його словами, подальшої загрози немає.

Пізніше AFP з посиланням на мера міста повідомило, що 1 людина загинула, ще 3 - отримали поранення.

#BREAKING One dead, three injured in California synagogue shooting, according to mayor pic.twitter.com/ifbHqFjt3C