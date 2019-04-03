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Фигурантам дела "украинских диверсантов" в Крыму хотят влепить 15 лет

Среда, 3 апреля 2019, 08:53

На заседании подконтрольного Кремлю Севастопольского городского суда 2 апреля обвинение запросило для фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки 15 лет лишения свободы.

4 из них он должен провести в тюрьме, остальные 11 лет в колонии строгого режима, сообщил "Крым.Реалии" адвокат Сергей Легостов.

Другого обвиняемого по этому делу – Алексея Бессарабова – российская прокуратура просит приговорить к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы, из них 4 года он должен провести в тюрьме, остальные 10 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

"Обвинение просило суд вынести частное определение в адрес ФСБ, поскольку признало, что часть материалов дела следствием были сфальсифицированы. Сами обвиняемые также указали на многочисленные фальсификации и заказной характер дела", – сказал адвокат.

"Обвинения по части 3 статьи 222 уголовного кодекса России – это незаконное хранение боеприпасов – были сняты", – добавил он.

"В итоге по статье о подготовке диверсий Дудку просят приговорить к 11 годам колонии строгого режима и к 4 годам тюрьмы по части 1 статьи 222 уголовного кодекса. Бессарабова – к 10 годам и 10 месяцам колонии строго режима и 4 годам тюрьмы", – сообщил адвокат.

Помимо основного наказания прокуратура запросила для обоих обвиняемых штраф в размере 500 тысяч рублей каждому.

Оглашение приговора по данному делу ожидается 4 апреля.

Напомним:

  • 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос"​ Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку.
  • Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.
  • 16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).
  • 31 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

Темы: Крым
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