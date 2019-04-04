МИД РФ обвинил США и НАТО в подталкивании Киева к провокациям

Министерство иностранных дел России обвинил НАТО и представителя США при Альянсе в подталкивании Киева к провокациям путем усиления Черноморского фланга.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, посвященном 70-летию создания Альянса, сообщает "Европейская правда".

3 апреля во время брифинга в Вашингтоне постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.

В МИД РФ утверждают, что такими заявлениями Киев сознательно "подталкивают к провокациям".

"После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного с военной точки зрения, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге. Усиливаются все компоненты: воздушная, наземная и морская. Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается "для гарантированного прохождения украинских судов", то есть подталкивает Киев к новым провокациям", - заявили в российском министерстве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США в среду назвал все более агрессивную Россию одним из главных вызовов Альянсу.

Напомним, с 5 по 13 апреля в Черном море пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".