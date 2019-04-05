Военные взяли в плен боевика
Пятница, 5 апреля 2019, 10:50
Военнослужащие Объединенных сил в Донецкой области взяли в плен боевика.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Около 1 часа ночи 5 апреля разведывательная группа боевиков пыталась зайти в тыл украинских военных на Донецком направлении.
"Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника", – отмечают в ООС.
В ходе короткого боя боевики отступили.
По данным военных, пленный – Юрий С, рядовой "100-й отдельной мотострелковой бригады".
Сейчас его допрашивают сотрудники Объединенных сил.
Напомним:
- За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Украинская правда