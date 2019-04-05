Военные взяли в плен боевика

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Пятница, 5 апреля 2019, 10:50

Военнослужащие Объединенных сил в Донецкой области взяли в плен боевика.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Около 1 часа ночи 5 апреля разведывательная группа боевиков пыталась зайти в тыл украинских военных на Донецком направлении.

"Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника", – отмечают в ООС.

В ходе короткого боя боевики отступили.

По данным военных, пленный – Юрий С, рядовой "100-й отдельной мотострелковой бригады".

Сейчас его допрашивают сотрудники Объединенных сил.

Напомним:

  • За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинская правда

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Темы: ООС пленные Донбасс


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