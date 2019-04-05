Чиновников полиции посадили на 5 лет из-за взятки за возвращение авто

На 5 лет лишили свободы начальника отдела управления уголовного розыска и старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области за взяточничество.

Соответствующее решение принял Индустриальный районный суд Днепра по материалам Службы безопасности Украины, сообщила СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали 2 тысячи долларов от жительницы областного центра.

"В такую ​​сумму чиновники оценили осуществление мероприятий по розыску украденного у женщины автомобиля, возвращение похищенного имущества и влияние на принятие решения должностными лицами сервисного центра о перерегистрации транспортного средства", – уточняет СБУ.

Правоохранители задержали руководителя подразделения уголовного розыска в одном из спальных районов Днепра при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Также на рабочем месте задержали сообщника – старшего оперуполномоченного полиции.

Индустриальный райсуд Днепра признал обоих фигурантов дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.