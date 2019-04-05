Чиновников полиции посадили на 5 лет из-за взятки за возвращение авто
На 5 лет лишили свободы начальника отдела управления уголовного розыска и старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области за взяточничество.
Соответствующее решение принял Индустриальный районный суд Днепра по материалам Службы безопасности Украины, сообщила СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали 2 тысячи долларов от жительницы областного центра.
"В такую сумму чиновники оценили осуществление мероприятий по розыску украденного у женщины автомобиля, возвращение похищенного имущества и влияние на принятие решения должностными лицами сервисного центра о перерегистрации транспортного средства", – уточняет СБУ.
Правоохранители задержали руководителя подразделения уголовного розыска в одном из спальных районов Днепра при получении всей суммы неправомерной выгоды.
Также на рабочем месте задержали сообщника – старшего оперуполномоченного полиции.
Индустриальный райсуд Днепра признал обоих фигурантов дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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