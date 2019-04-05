Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чиновников полиции посадили на 5 лет из-за взятки за возвращение авто

Пятница, 5 апреля 2019, 13:31

На 5 лет лишили свободы начальника отдела управления уголовного розыска и старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области за взяточничество.

Соответствующее решение принял Индустриальный районный суд Днепра по материалам Службы безопасности Украины, сообщила СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали 2 тысячи долларов от жительницы областного центра.

"В такую ​​сумму чиновники оценили осуществление мероприятий по розыску украденного у женщины автомобиля, возвращение похищенного имущества и влияние на принятие решения должностными лицами сервисного центра о перерегистрации транспортного средства", – уточняет СБУ.

Правоохранители задержали руководителя подразделения уголовного розыска в одном из спальных районов Днепра при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Также на рабочем месте задержали сообщника – старшего оперуполномоченного полиции.

Индустриальный райсуд Днепра признал обоих фигурантов дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Темы: полицияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
полиция
"Воров в законе" Умку и Лашу Свана будут судить за "сходки"
Минобороны планирует сформировать военную полицию, которая будет следить за дисциплиной
В Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: