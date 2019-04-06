Еврокомиссия выявила сговор между 3 немецкими автопроизводителями

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Суббота, 6 апреля 2019, 03:06

В Еврокомиссии заявляют о большой вероятности того, что немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen сговорились между собой в разработке технологии по сокрытию объемов выбросов в атмосферу.

Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, у комиссии есть "повод для беспокойства", что автоконцерны нарушили законы конкуренции ЕС.

"По данным комиссии, в 2006-2014 годах между BMW, Daimler и Volkswagen, имели место "систематические договоренности" относительно используемых технологий контроля выхлопных газов.

Таким образом немецкие автопроизводители договорились "ограничить конкуренцию в разработке технологий очистки выбросов бензиновых и дизельных автомобилей", - говорится в сообщении.

В компании Daimler заявили, что не ожидают наложения штрафов.

Как отметили в представительстве автоконцерна, Daimler "тесно сотрудничал с Еврокомиссией как главный свидетель и, соответственно, не ожидает штрафов".

В представительстве Volkswagen сообщили, что проверяют заявления Еврокомиссии, и, как и другие, пока отказались от комментариев по существу.

Напомним:

  • Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия может наложить на BMW, Daimler и Volkswagen миллиардные штрафы (до 1 млрд евро каждому).

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Темы: Еврокомиссия авто Германия


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