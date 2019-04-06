Боевики не пустили координатора ОБСЕ к украинским пленных в Луганске

Боевики ОРЛО не предоставили разрешения координатору ОБСЕ Тони Фришу на встречу с незаконно удерживаемыми заложниками, которые находятся в тюрьме оккупированного Луганска.

Об этом 6 апреля сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина настаивала на встрече Фриша с заложниками Деевым, Иванчуком и Орищуком, однако оккупанты отказали, позволив посетить трех других незаконно удерживаемых заключенных.

"До сих к заложникам ни разу, несмотря на требования украинской стороны, в течение нескольких лет не допускали никого - ни МККК, ни ОБСЕ. У нас есть все основания для серьезного беспокойства по этому поводу и в связи с полной изоляцией украинских военных, незаконно удерживаемых оккупантами", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что мир и ОБСЕ "к сожалению, подыгрывают этим грубым нарушениям прав человека со стороны РФ, не давая соответствующей оценки и реакции".

Геращенко сообщила, что из-за недопуска к заложникам представителя ОБСЕ будет направлено письмо в МИД Украины и представителю ОБСЕ в ТКГ Мартину Сайдику, в котором выражен протест недопуском к украинским заложникам и тем, что посол Тони Фриш позволил себе в оккупированном Донецке стать участником съемок антиукраинского пропагандистского видео пророссийскими сепаратистами и РФ.

"Это требует отдельного реакции со стороны украинского МИД. .... обратилась с просьбой к президенту Петра Порошенко, чтобы тема освобождения заложников была поднята во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 апреля", - добавила вице-спикер ВР.

Напомним,