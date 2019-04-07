Раненого на КПВВ "Марьинка" пограничника эвакуировали в Киев

Раненого на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом эвакуировали в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы в Киеве.

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

Там отметили, что военнослужащего Краматорского пограничного отряда эвакуировали в Киев в субботу.

Офицер-пограничник на днях, находясь старшим смены пограничных нарядов на КПВВ "Марьинка", в результате снайперского обстрела получил ранение в ногу.

"Военнослужащий сразу был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, впоследствии он был перемещен в военный госпиталь ВСУ. Вчера, во взаимодействии с ВСУ, офицер вертолетом ВСУ доставлен в г. Харьков, а оттуда уже пограничным вертолетом эвакуирован в г. Киев", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что сейчас состояние здоровья пограничника стабильно и "соответствует тяжести проведенного оперативного медицинского вмешательства". Угрозы жизни нет.

Напомним: