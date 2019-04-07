Раненого на КПВВ "Марьинка" пограничника эвакуировали в Киев
Раненого на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом эвакуировали в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы в Киеве.
Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.
Там отметили, что военнослужащего Краматорского пограничного отряда эвакуировали в Киев в субботу.
Офицер-пограничник на днях, находясь старшим смены пограничных нарядов на КПВВ "Марьинка", в результате снайперского обстрела получил ранение в ногу.
"Военнослужащий сразу был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, впоследствии он был перемещен в военный госпиталь ВСУ. Вчера, во взаимодействии с ВСУ, офицер вертолетом ВСУ доставлен в г. Харьков, а оттуда уже пограничным вертолетом эвакуирован в г. Киев", - говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что сейчас состояние здоровья пограничника стабильно и "соответствует тяжести проведенного оперативного медицинского вмешательства". Угрозы жизни нет.
Напомним:
- 5 апреля снайпер боевиков обстрелял блокпост КПВВ "Марьинка", в результате чего ранен военнослужащий. Поэтому пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" временно приостановили.
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