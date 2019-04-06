Кличко-младший разоблачил обман в анализах кандидатов в президенты
Суббота, 6 апреля 2019, 19:48
Владимир Кличко - профессиональный боксер с многолетним стажем - заявил, что анализы на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский - обман.
Свое видоеобращение с призывом сделать квалифицированный повторный тест Кличко-младший выложил в facebook.
Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно.
"Для проведения анализа необходимо хотя бы 48 часов ... Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать "чистого" президента", - заявил он и призвал кандидатов пересдать анализы, расходы на которые он готов оплатить.
Напомним,
- Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов, которую инициировал Зеленский.
- 3 апреля Зеленский ультимативно вызвал Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский", на что Порошенко согласился. Кроме того, Порошенко согласился на прохождение анализов - в духе самого шоумена призвал Зеленского сдать биообразцы в медпункте "Олимпийского".
- 5 апреля Порошенко пришел в медпункт НСК "Олимпийский", однако Зеленский сдал кровь в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает его кандидатуру. Таким образом Зеленский якобы хотел избежать недоверия к результатам анализов.
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны.
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
Украинская правда