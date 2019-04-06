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Кличко-младший разоблачил обман в анализах кандидатов в президенты

Суббота, 6 апреля 2019, 19:48
Кличко-младший разоблачил обман в анализах кандидатов в президенты

Владимир Кличко - профессиональный боксер с многолетним стажем - заявил, что анализы на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский - обман. 

Свое видоеобращение с призывом сделать квалифицированный повторный тест Кличко-младший выложил в facebook

Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно. 

"Для проведения анализа необходимо хотя бы 48 часов ... Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать "чистого" президента", - заявил он и призвал кандидатов пересдать анализы, расходы на которые он готов оплатить. 

Напомним, 

  • Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов, которую инициировал Зеленский.
  • 3 апреля Зеленский ультимативно вызвал Порошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский", на что Порошенко согласился. Кроме того, Порошенко согласился на прохождение анализов - в духе самого шоумена призвал Зеленского сдать биообразцы в медпункте "Олимпийского". 
  • 5 апреля Порошенко пришел в медпункт НСК "Олимпийский", однако Зеленский сдал кровь в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает его кандидатуру. Таким образом Зеленский якобы хотел избежать недоверия к результатам анализов. 
  • Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны. 
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.  В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус". 
  • В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ПорошенкоЗеленскийВиталий Кличко
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