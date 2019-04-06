Кличко-младший разоблачил обман в анализах кандидатов в президенты

Владимир Кличко - профессиональный боксер с многолетним стажем - заявил, что анализы на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский - обман.

Свое видоеобращение с призывом сделать квалифицированный повторный тест Кличко-младший выложил в facebook.

Кличко пояснил, что получить результаты анализа на наличие запрещенных препаратов или алкоголя в крови или моче через несколько часов после сдачи невозможно.

"Для проведения анализа необходимо хотя бы 48 часов ... Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать "чистого" президента", - заявил он и призвал кандидатов пересдать анализы, расходы на которые он готов оплатить.