КПВВ "Гнутово" будет закрыто дольше, чем планировалось
Реконструкция КПВВ "Гнутово" в Донецкой области продлена до 9 апреля.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в воскресенье.
КПВВ "Гнутово" не осуществляет пропуск граждан и транспортных средств с 5 апреля, реконструкцию планировалось завершить 8 апреля.
"Завершение реконструкции и восстановление пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ "Гнутово" запланировано на 9 апреля", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ООС отметили, что за короткий промежуток времени удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб.
"Вместе с тем, продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключение к соответствующим коммуникациям", - отмечается в тексте.
Напомним:
- 6 апреля сообщалось, что КПВВ "Гнутово" закрыто на реконструкцию, а КПВВ "Марьинка" временно приостановило пропуск лиц и транспортных средств из-за обстрела.