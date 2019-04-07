КПВВ "Гнутово" будет закрыто дольше, чем планировалось

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 20:37

Реконструкция КПВВ "Гнутово" в Донецкой области продлена до 9 апреля.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в воскресенье.

КПВВ "Гнутово" не осуществляет пропуск граждан и транспортных средств с 5 апреля, реконструкцию планировалось завершить 8 апреля.

"Завершение реконструкции и восстановление пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ "Гнутово" запланировано на 9 апреля", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что за короткий промежуток времени удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб.

"Вместе с тем, продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключение к соответствующим коммуникациям", - отмечается в тексте.

Напомним:

  • 6 апреля сообщалось, что КПВВ "Гнутово" закрыто на реконструкцию, а КПВВ "Марьинка" временно приостановило пропуск лиц и транспортных средств из-за обстрела.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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