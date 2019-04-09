В "Суспильном" сказали, сколько должны потратить на дебаты
Вторник, 9 апреля 2019, 12:59
Центральная избирательная комиссия выделила Национальной общественной телерадиокомпании 5 миллионов 767 тысяч гривен на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
Об этом во время брифинга во вторник сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.
"Теледебаты, 60 минут, телевидение и радиовещание, они обязаны быть и там, и там, общая сумма без НДС звучит: 5 миллионов 767 тысяч гривен. Если появятся оба кандидата", – отметил Аласания.
Он объяснил, что эта сумма включает все необходимое для эфира: студию, оборудование, зарплаты и тому подобное.
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Напомним:
- Аласания рассказывал, что дебаты на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.
- Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
Соня Лукашова, УП