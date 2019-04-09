В "Суспильном" сказали, сколько должны потратить на дебаты

Центральная избирательная комиссия выделила Национальной общественной телерадиокомпании 5 миллионов 767 тысяч гривен на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

"Теледебаты, 60 минут, телевидение и радиовещание, они обязаны быть и там, и там, общая сумма без НДС звучит: 5 миллионов 767 тысяч гривен. Если появятся оба кандидата", – отметил Аласания.

Он объяснил, что эта сумма включает все необходимое для эфира: студию, оборудование, зарплаты и тому подобное.

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Напомним: