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В "Суспильном" сказали, сколько должны потратить на дебаты

Вторник, 9 апреля 2019, 12:59

Центральная избирательная комиссия выделила Национальной общественной телерадиокомпании 5 миллионов 767 тысяч гривен на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

"Теледебаты, 60 минут, телевидение и радиовещание, они обязаны быть и там, и там, общая сумма без НДС звучит: 5 миллионов 767 тысяч гривен. Если появятся оба кандидата", – отметил Аласания.

Он объяснил, что эта сумма включает все необходимое для эфира: студию, оборудование, зарплаты и тому подобное.

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Напомним:

  • Аласания рассказывал, что дебаты на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.
  • Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

Соня Лукашова, УП
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