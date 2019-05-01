В Казахстане задержали десятки людей: призывали бойкотировать президентские выборы

В Казахстане полиция задержала десятки демонстрантов, вышедших на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Об этом 1 мая сообщает "Радио Свобода".

В частности, задержания произошли в Нур-Султане и Караганде.

"Очевидцы указывают, что полиция применила к протестующим дубинки, чтобы разогнать несанкционированный митинг. В полиции это отрицают и обещают проверить, была ли применена сила их сотрудниками", - говорится в сообщении.