В Казахстане задержали десятки людей: призывали бойкотировать президентские выборы

В Казахстане полиция задержала десятки демонстрантов, вышедших на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Об этом 1 мая сообщает "Радио Свобода".

В частности, задержания произошли в Нур-Султане и Караганде.

"Очевидцы указывают, что полиция применила к протестующим дубинки, чтобы разогнать несанкционированный митинг. В полиции это отрицают и обещают проверить, была ли применена сила их сотрудниками", - говорится в сообщении.

Как сообщает Tengrinews.kz , с собравшимися в обоих городах разговаривали представители прокуратуры и акимата.

"Вы проводите несанкционированный митинг, вы должны были получить разрешение. Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Попрошу вас разойтись..." - обратился к собравшимся в Нур-Султане прокурор Медеуского района Асхат Жакупов.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев во время обращения к казахстанцам заявил, что выборы президента страны будут проведены честно и открыто.

Напомним,