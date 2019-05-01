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В Казахстане задержали десятки людей: призывали бойкотировать президентские выборы

Среда, 1 мая 2019, 17:14

В Казахстане полиция задержала десятки демонстрантов, вышедших на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Об этом 1 мая сообщает "Радио Свобода".

В частности, задержания произошли в Нур-Султане и Караганде.

"Очевидцы указывают, что полиция применила к протестующим дубинки, чтобы разогнать несанкционированный митинг. В полиции это отрицают и обещают проверить, была ли применена сила их сотрудниками", - говорится в сообщении.

 
 
фото - Azattyq TV 

Как сообщает Tengrinews.kz, с собравшимися в обоих городах разговаривали представители прокуратуры и акимата.

"Вы проводите несанкционированный митинг, вы должны были получить разрешение. Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Попрошу вас разойтись..." - обратился к собравшимся в Нур-Султане прокурор Медеуского района Асхат Жакупов.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев во время обращения к казахстанцам заявил, что выборы президента страны будут проведены честно и открыто. 

Напомним,

  • 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу заявил, что подает в отставку.
  • 78-летний Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах, набрав 97,75% голосов избирателей.
  • Назарбаев пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства - в соответствии с законом, который был принят в 2018 году. Также он остается главой правящей партии "Нур-Отан".
  • 20 апреля 65-летний Токаев - спикер верхней палаты парламента Казахстана принял присягу исполняющего обязанности президента страны.

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Темы: Казахстанвиборыполициямитинги
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