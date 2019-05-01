В Казахстане задержали десятки людей: призывали бойкотировать президентские выборы
В Казахстане полиция задержала десятки демонстрантов, вышедших на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.
Об этом 1 мая сообщает "Радио Свобода".
В частности, задержания произошли в Нур-Султане и Караганде.
"Очевидцы указывают, что полиция применила к протестующим дубинки, чтобы разогнать несанкционированный митинг. В полиции это отрицают и обещают проверить, была ли применена сила их сотрудниками", - говорится в сообщении.
"Вы проводите несанкционированный митинг, вы должны были получить разрешение. Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Попрошу вас разойтись..." - обратился к собравшимся в Нур-Султане прокурор Медеуского района Асхат Жакупов.
9 апреля Касым-Жомарт Токаев во время обращения к казахстанцам заявил, что выборы президента страны будут проведены честно и открыто.
Напомним,
- 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу заявил, что подает в отставку.
- 78-летний Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах, набрав 97,75% голосов избирателей.
- Назарбаев пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства - в соответствии с законом, который был принят в 2018 году. Также он остается главой правящей партии "Нур-Отан".
- 20 апреля 65-летний Токаев - спикер верхней палаты парламента Казахстана принял присягу исполняющего обязанности президента страны.