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В Донецкой области изъяли нелегальное й топливо на 600 тысяч гривен

Среда, 1 мая 2019, 23:21

В Донецкой области изъяли сжиженный газ, бензин и дизтопливо на более 600 тыс. гривен, которое реализовывали без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС 1 мая.

В целом из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 2,6 млн гривен.

"В ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в с.Новгородское без соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, изъято около 22 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму около 620 тыс. гривен и оборудование на сумму около 2 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьООСналоги
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