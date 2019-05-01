В Донецкой области изъяли нелегальное й топливо на 600 тысяч гривен

В Донецкой области изъяли сжиженный газ, бензин и дизтопливо на более 600 тыс. гривен, которое реализовывали без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС 1 мая.

В целом из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 2,6 млн гривен.

"В ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в с.Новгородское без соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, изъято около 22 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму около 620 тыс. гривен и оборудование на сумму около 2 миллионов гривен.