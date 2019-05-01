В Донецкой области изъяли нелегальное й топливо на 600 тысяч гривен

246 просмотров
Среда, 1 мая 2019, 23:21

В Донецкой области изъяли сжиженный газ, бензин и дизтопливо на более 600 тыс. гривен, которое реализовывали без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС 1 мая.

В целом из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 2,6 млн гривен.

"В ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в с.Новгородское без соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, изъято около 22 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму около 620 тыс. гривен и оборудование на сумму около 2 миллионов гривен.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донецкая область ООС налоги
powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики отобрали храм ПЦУ на оккупированной Донетчине, чтобы отдать его УПЦ МП 25 апреля 2019, 13:06
На невовремя открытом участке проголосовал только один избиратель, полиция начала дело 21 апреля 2019, 23:43
Боевики обстреляли из "Градов" село в Донецкой области - СЦКК 14 апреля 2019, 22:06
Все новости
Главные новости
МИД о "паспортной агрессии" Путина: решения РФ - юридически ничтожны, требуем отмены
Трагедия 2 мая: Одессу будут усиленно охранять, въезд в город - контролировать
Премьер Молдовы уговорил Порошенко снять санкции с завода Приднестровья - СМИ
Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев
Все новости
Кино

7 сериалов, которые стоит посмотреть после "Игры престолов"

социум

Как "прокачать" свой украинский язык

Видео

Как это – работать парикмахером для лошадей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів