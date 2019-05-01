На Донеччині вилучили нелегальне пальне на 600 тис. гривень

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Середа, 1 травня 2019, 23:21

У Донецькій області вилучили скраплений газ, бензин та дизпаливо на понад 600 тис. гривень, яке реалізовували без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС 1 травня.

Загалом з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 2,6 мільйонів гривень. 

"В ході відпрацювання автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, які діють на території Донецької області, встановлено факт реалізації паливо–мастильних матеріалів на АЗС у смт. Новгородське без відповідних дозвільних документів", - йдеться у повідомленні. 

За даними прес-центру, вилучено близько 22 тонн паливно-мастильних матеріалів (скраплений газ, бензин, дизельне пальне) на загальну суму близько 620 тисяч гривень та обладнання на суму близько 2 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: Донецька область ООС податки
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