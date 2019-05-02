"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов

Испанская "Барселона" со счетом 3:0 разгромила английский "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Поединок прошел в среду, 1 мая, на стадионе "Камп Ноу".

До первого забитого мяча в этой встрече "Ливерпуль" лучше атаковал, прессинговал и был агрессивнее каталонцев. Впрочем, счет в матче открыла именно "Барселона". На 26-й минуте после паса Жорди Альбы Луис Суарес сыграл на опережение и переправил мяч в ворота "мерсисайдцев" - 1:0.

Даже после пропущенного гола англичане продолжали играть первым номером в этой игре.

На первой минуте второго тайма состоялся и первый удар в створ ворот "Барсы". Джеймс Милнер проверил реакцию тер Штегена, который сыграл превосходно. В следующие десять минут тер Штеген отражает еще два опасных удара от Милнера и Мохамеда Салаха.

На 75-й минуте "Барселона" забивает второй гол. После удара Суареса мяч попадает в перекладину ворот и отскакивает прямо на Лионеля Месси, который забивает в пустые ворота - 2: 0.

На 81-й минуте Месси со штрафного метров с 25-ти красиво пробивает в девятку ворот "Ливерпуля" - 3:0.

В следующей же атаке англичане имели шанс один гол отквитать. После удара Фирмино мяч с линии ворот выбивает Иван Ракитич, а Салах на добивании попадает в штангу.

Ответный матч пройдет 7 мая в Ливерпуле на "Энфилд Роуд".