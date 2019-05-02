Офицера Службы внешней разведки будут судить за самоволку

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении офицера центрального аппарата Службы внешней разведки, подозреваемого в самовольном оставлении воинской службы.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование установило, что военнослужащий не вернулся к месту службы в определенное приказом главы Службы внешней разведки Украины время и в течение длительного периода уклонялся от несения обязанностей военной службы, проводя время по своему усмотрению.

Таким образом он умышленно нарушил требования Конституции, законов "Об обороне Украины", "О воинской обязанности и военной службе", Устава внутренней службы Вооруженных Сил, Дисциплинарного устава ВСУ.

Следователи ГБР сообщили военнослужащему о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.