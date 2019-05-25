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В Верховном Суде уже три заявления о незаконности роспуска Рады

Суббота, 25 мая 2019, 08:57
В Верховном Суде уже три заявления о незаконности роспуска Рады

В Верховный Суд в пятницу поступило уже третье исковое заявление о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба суда, заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 24 мая.

"Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента о роспуске Верховной Рады.

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Напомним:

  • 24 мая группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • Ранее экс-кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявлял, что его политическая партия обжаловала указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде.
  • Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду.
  • 21 мая президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 22 мая Верховная Рада собралась внеочередно по требованию Зеленского, но не рассмотрела его избирательные законопроекты.
  • 23 мая указ о роспуске ВР вступил в силу.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.
  • Уже можно подавать заявление о смене места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.

Украинская правда

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Темы: Верховный судВерховная Радавиборы
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