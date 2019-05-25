В Верховном Суде уже три заявления о незаконности роспуска Рады
В Верховный Суд в пятницу поступило уже третье исковое заявление о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Как сообщает пресс-служба суда, заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 24 мая.
"Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента о роспуске Верховной Рады.
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Напомним:
- 24 мая группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
- Ранее экс-кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявлял, что его политическая партия обжаловала указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде.
- Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду.
- 21 мая президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- 22 мая Верховная Рада собралась внеочередно по требованию Зеленского, но не рассмотрела его избирательные законопроекты.
- 23 мая указ о роспуске ВР вступил в силу.
- 24 мая стартовала парламентская кампания.
- Уже можно подавать заявление о смене места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.
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