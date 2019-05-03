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Чиновнику вручили подозрение: заставил коммунальщиков делать ремонт в своей квартире

Пятница, 3 мая 2019, 12:57

Заместителю председателя одной из Киевских районных государственных администраций сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств, поскольку он использовал работников подчиненного коммунального предприятия для ремонта собственного жилья.

Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие установило, что в течение 2018 года чиновник привлекал работников коммунального предприятия к проведению ремонтных работ в собственной квартире.

 

"С целью мотивации подчиненных последним насчитывали дополнительные выплаты путем безосновательного завышения количества отработанных рабочих часов. О чем делались соответствующие записи в табелях учета рабочего времени. Как результат, было безосновательно потрачено бюджетные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность должностных лиц.

В частности, фальсифицированные табели, "черновые" записи. 

 

Сообщается, что 2 мая, заместителю председателя РГА было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и еще двум чиновникам коммунального предприятия по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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