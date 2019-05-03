Подробности разговора Трампа с Путиным: говорили об Украине и Зеленском

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Пятница, 3 мая 2019, 20:29
ТАСС

Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин во время последнего телефонного разговора обсудили Украину и победителя президентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Путина.

"Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Президенты США и России обсудили "текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество".

"Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности", - рассказали в Путина.

Отмечается, что Путин рассказал Трампу об итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Также они обсудили ситуацию в Венесуэле.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", - подытожили в Кремле.

Позже Трамп прокомментировал телефонный разговор с Путиным в Twitter.

"Провел длинную и очень хорошую беседу с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, задолго до начала охоты на ведьм, налаживание отношений с Россией, Китаем и всеми - это хорошая вещь, а не плохая ...

... Мы обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль ядерных вооружений и даже "российский обман". Очень продуктивный разговор!", - написал президент США.

  • 3 мая в Белом доме и в Кремле сообщили о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Украинская правда

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Темы: Трамп Путин Зеленский
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