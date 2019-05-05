В Днепре из окна квартиры обстреляли пенсионеров: один ранен
В Днепре местный житель устроил стрельбу из окна собственной квартиры, один человек был ранен.
Об этом сообщили в Днепровском отделе полиции.
Правоохранители установили, что к хулиганским действиям в парусной переулке причастен 42-летний мужчина, житель соседнего дома.
"Подозреваемый устроил стрельбу, предварительно - из пневматической винтовки, в результате которой одного пенсионера были ранены в голову, другому пуля повредила одежду. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, оружие изъято и направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.
Правонарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 296 УК (хулиганство), санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
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