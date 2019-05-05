В Днепре из окна квартиры обстреляли пенсионеров: один ранен

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Воскресенье, 5 мая 2019, 12:36

В Днепре местный житель устроил стрельбу из окна собственной квартиры, один человек был ранен.

Об этом сообщили в Днепровском отделе полиции.

Правоохранители установили, что к хулиганским действиям в парусной переулке причастен 42-летний мужчина, житель соседнего дома.

"Подозреваемый устроил стрельбу, предварительно - из пневматической винтовки, в результате которой одного пенсионера были ранены в голову, другому пуля повредила одежду. Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, оружие изъято и направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.

Правонарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 296 УК (хулиганство), санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

 
 
ФОТО - ГУ НП в Днепропетровской обл.

Украинская правда

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Темы: Днепр оружие полиция
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