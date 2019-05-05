Украинский альпинист погиб на Эльбрусе - МЧС РФ

В Управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарии заявили о гибели украинского альпиниста во время восхождения на г.Эльбрус.

Об этом в пресс-службе ГУ МЧС РФ сообщили 5 мая.

"В 11:28 5 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание. По предварительным данным, альпинист из Украины без признаков жизни", - отмечается в сообщении.

Подтверждения данной информации от украинской стороны в настоящее время нет.

По данным МЧС РФ, для эвакуации альпиниста к месту инцидента были направлены спасатели Эльбрусского ВПСО и МЧС РФ в количестве 14 человек и 2 единиц техники.