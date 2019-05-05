Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский альпинист погиб на Эльбрусе - МЧС РФ

Воскресенье, 5 мая 2019, 13:54

В Управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарии заявили о гибели украинского альпиниста во время восхождения на г.Эльбрус. 

Об этом в пресс-службе ГУ МЧС РФ сообщили 5 мая.

"В 11:28 5 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 г.р. при восхождении потерял сознание. По предварительным данным, альпинист из Украины без признаков жизни", - отмечается в сообщении.

Подтверждения данной информации от украинской стороны в настоящее время нет. 

По данным МЧС РФ, для эвакуации альпиниста к месту инцидента были направлены спасатели Эльбрусского ВПСО и  МЧС РФ в количестве 14 человек и 2 единиц техники.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияспортжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: