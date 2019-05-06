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Британский разведывательный корабль зашел в порт Одессы

Понедельник, 6 мая 2019, 12:16

Корабль ВМС Великобритании Echo прибыл с трехдневным дружественным визитом в Одесский морской порт.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что в понедельник около 10 часов разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота пришвартовался у причала Одесского порта.

Как сообщается со ссылкой на администрацию порта, в рамках визита состоятся совместные учения британского и украинских военных кораблей в открытом море, а также запланирована экскурсия на борт разведывательного корабля Echo одесских курсантов и лицеистов и футбольный матч между украинскими и британскими моряками.

 
фото Думская

В издании добавили, что это уже второй визит корабля НАТО под командованием капитана 2-го ранга Мэтью Уоррена в Украину после нападения российских военных на украинские корабли в районе Керченского пролива.

 
фото Думская

Сообщается, что ранее британский корабль был отправлен к берегам Украины "для обеспечения свободы мореплавания в регионе".

 
фото Думская

Главное назначение корабля Echo - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование как корабля управления, противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов.

 
фото Думская

Сообщается, что корабль взят на вооружение в марте 2003 года. Длина - 91 метр, ширина - 17 метров, осадка - 5,5 метра, водоизмещение - около 4 тыс. тонн, скорость - 15 узлов. Для экипажа в составе 72 человек созданы повышенные условия комфорта. Для выполнения поставленных задач HMS Echo оснащен самыми современными системами сбора данных, в т.ч. сканерами бокового обзора, многолучевым эхолотом, оборудованием для исследований проб воды и почвы и тому подобное.

Вооружение корабля состоит из трех шестиствольных 7,62-мм пулеметов M134 Minigun, двух 20-мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессакораблиВеликобритания
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