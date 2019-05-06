"Мотор Сич" приостанавливает сообщение "Киев-Ужгород"

Компания "Мотор Сич" с 17 мая прекращает регулярные авиарейсы по маршруту "Киев – Ужгород", последний полет состоится 10 мая.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на контакт-центр компании.

Отмечается, что в "Мотор Сичи" такое решение объяснили нерентабельностью рейсов в направлении Закарпатья.

Сейчас на сайте перевозчика можно приобрести билеты только до 10 мая.

Вместе с тем на просьбу "Украинской правды" подтвердить информацию о закрытии рейса в "Мотор Сичи" по телефону, указанному на сайте, ответили, что не комментируют слухи, а вся официальная информация публикуется на их сайте.

"На сайте мы выкладываем наши новости. Я не знаю, что это за контактный центр, на который ссылаются. То, что кто-то придумал, то я за них не отвечаю. Такой информации (о закрытии рейса, – ред.) не поступало от нашего центра. Вся информация у нас на сайте", - ответил мужчина, который назвался коммерческим директором авиакомпании, но отказался назвать свое имя.

В свою очередь директор аэропорта "Ужгород" Руслан Лиис заверил, что сообщение с Киевом не отменяется, а приостанавливается, мол, сейчас с "Мотор Сич" ведут переговоры о ежедневных рейсах "Киев-Ужгород".

Также, по его словам, 17 мая на сессии облсовета планируют рассмотреть вопрос о компенсации убытков компании-перевозчику.

На какой срок приостановлено полеты, Лиис не сказал, добавив, что сейчас они находятся на стадии переписки.

"Самое главное решить вопрос – это чтобы на сессии было принято решение о компенсации убытков. Это законный путь в законодательстве Украины, чтобы поддержать авиасообщение. Область должна поддерживать этот рейс", - цитирует Лииса Mukachevo.net.

О проблемах с сообщением "Киев – Ужгород" сообщил и министр инфраструктуры Владимир Омелян, но он уверяет, что "зрады" не будет.

Он напомнил, что взлет/посадка в аэропорту Ужгорода возможны только с заходом на территорию Словакии, поскольку в свое время в другом торце взлетной полосы местные чиновники построили частные дома.

"После вступления Словакии в ЕС и НАТО разрешение на заход в ее воздушное пространство регулируется уже не только двусторонними соглашениями, но и этими международными структурами", - написал Омелян.

Он добавил, что для обеспечения регулярного авиасообщения Мининфраструктуры провело "колоссальную работу": Украэрорух впервые из всех провайдеров стран-не членов ЕС и аэропорт Ужгорода получили сертификат Европейского агентства по безопасности полетов, на уровне министерств транспорта, обороны, Госавиаслужбы, премьер-министров и президентов провели ряд переговоров.

"В ближайшее время будет подписано конечное соглашение об инструментальном мероприятии, о чем говорилось в недавно принятой совместной декларации премьер-министров Украины и Словакии", - пояснил Омелян.

Вместе с тем он добавил, что авиакомпания "Мотор Сич" со своей стороны выдвинула "абсолютно адекватные требования: коммерческая окупаемость рейсов, реклама этого направления".

"Поэтому, сейчас руководство области, города и аэропорта, народные депутаты, которые действительно болеют за родной край, приложат все усилия, чтобы выстроить эффективный механизм сотрудничества с "Мотор Сич". Более того, найдут решение для удобных авиакомпании и пассажирам рейсов", - подытожил Омелян.

Напомним: