Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод

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Вторник, 7 мая 2019, 08:31

В ближайшие дни прогнозируется похолодание, сильные дожди, а также возможен мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Вторник будет особенно мощным и синоптически не комфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег, кое-где и холодяка", - рассказала синоптик.

По ее данным, на остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями.

На Востоке - еще сухо и тепло, до +25 градусов.

В Киеве 7 мая ожидается дождь, местами гроза, +18 градусов.

Сообщается, что в среду, 8 мая в Украине похолодает.

Украинская правда

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Темы: погода


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