Синоптики прогнозируют “не комфортную" погоду: дожди, мокрый снег и холод
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Вторник, 7 мая 2019, 08:31
В ближайшие дни прогнозируется похолодание, сильные дожди, а также возможен мокрый снег.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Вторник будет особенно мощным и синоптически не комфортным на Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег, кое-где и холодяка", - рассказала синоптик.
По ее данным, на остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями.
На Востоке - еще сухо и тепло, до +25 градусов.
В Киеве 7 мая ожидается дождь, местами гроза, +18 градусов.
Сообщается, что в среду, 8 мая в Украине похолодает.
Украинская правда
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