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ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и БМП, есть погибшие и раненые

Среда, 8 мая 2019, 07:22
ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и БМП, есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения. С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции ОС, 1 военнослужащий ВСУ погиб.

Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook по состоянию на 7:00 8 мая.

Подчеркивается, что боевики 12 раз применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, танковые пушки и минометы калибров 120 и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 14 раз обстреляли позиции ОС: возле Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Николаевки, Гнутового, Невельского, Старогнатовкт, Новоселовки Второй, Лебединского и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 11 раз: возле Новозвановки, Попасной, Екатериновки, хутора Вольный, Южного и Станицы Луганской.

По данным разведки Объединенных сил, 7 мая трое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены. Также подразделения ОС уничтожили две боевых машины пехоты боевиков и долговременное огневое сооружение.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле у населенного пункта Павлополь.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООСбоевые действия
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