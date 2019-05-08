В Киеве задержали пророссийского пропагандиста: призывал к беспорядкам

Правоохранители разоблачили в Киеве пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в интернете антиукраинские информационные материалы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Они (информационные материалы – ред.) были, в том числе направлены на радикализацию публичных акций для инициирования массовых беспорядков во время проведения мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы", - говорится в сообщении.

СБУ также установила, что агитатор администрировал сообщества в запрещенных российских соцсетях, где распространял идеи "украинской псевдогосударственности", размещал публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

"Ответственность за такие противоправные действия предусмотрена ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК", - напомнили в службе безопасности.

У злоумышленника обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской агитации.

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - подытожили в СБУ.