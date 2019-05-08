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Заместитель помощника госсекретаря США встретился с Зеленским

Среда, 8 мая 2019, 15:12

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент встретился с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и заверил в неизменности поддержки Вашингтоном политических и экономических реформ в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - рассказали в Посольстве США в Украине на странице в Twitter.

8 мая Зеленский также обсудил с министром иностранных дел Канады Фриланд борьбу с коррупцией и урегулирования конфликта на востоке Украины.

Накануне он встречался с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении.

Европейская правда

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Темы: ЗеленскийСША
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