Заместитель помощника госсекретаря США встретился с Зеленским

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент встретился с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и заверил в неизменности поддержки Вашингтоном политических и экономических реформ в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - рассказали в Посольстве США в Украине на странице в Twitter.

8 мая Зеленский также обсудил с министром иностранных дел Канады Фриланд борьбу с коррупцией и урегулирования конфликта на востоке Украины.

Накануне он встречался с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении.

Европейская правда