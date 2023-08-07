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Зеленский: На бахмутском направлении есть важные успехи в уничтожении врага

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 августа 2023, 23:37
Зеленский: На бахмутском направлении есть важные успехи в уничтожении врага
скрин из видеообращения Зеленского 7 августа

Президент Владимир Зеленский отметил украинские подразделения на бахмутском направлении, а также сообщил, что там есть важные успехи в уничтожении оккупантов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Фронт. Отмечу бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции "Ярость", 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины". 

Детали: Также Зеленский сообщил, что во время утреннего селекторного совещания обсудили поставки снарядов, техники и украинское производство оружия.

Прямая речь: "Постоянно наращиваем объемы. И в поставках, и в производстве. И постоянно убираем бюрократию, делаем более гибкими регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который нужен государству. Украина имеет эту силу. И я благодарю за эту силу всех, кто работает сейчас именно над украинским производством".

Темы: ЗеленскийБахмутВооруженные силывойна
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