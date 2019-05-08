Боевики сосредоточили огонь на востоке зоны ООС, погиб боец

В среду, 8 мая, с начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

По его данным, вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы произошли на востоке зоны ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Марьинки, Павлополя, Лебединского и Опытного.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции "остается контролируемой".