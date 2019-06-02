Ливерпуль победил Тоттенхэм и выиграл финал Лиги чемпионов

Ливерпуль переиграл Тоттенхэм со счетом 2:0 в финале Лиги Чемпионов 2018/19.

Об этом пишет footballua.tv.

В самом начале матча Сиссоко рукой перехватил пас Садио Мане. Француз при этом находился в штрафной своей команды. Дамир Скомина назначил пенальти. К точке подошел Мохаммед Салах. Египтянин ударил мощно, но по центру. К радости фанатов "красных", Льорис думал и оказался в углу ворот - 1: 0 в пользу Ливерпуля.

Интересно, что это второй самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов. Рекорд принадлежит Паоло Мальдини, который в 2005 году отличился в воротах Ливерпуля через 50 секунд после начала матча.

Вот только после активного старта команды успокоились. Тоттенхэм владел мячом, но по-настоящему опасных моментов финалисты, которые явно пытались быть осторожными, не создали.

В начале второго тайма Тоттенхэм попытался сравнять счет. Несколько раз атакующая группа игроков "шпор" выходила к воротам соперников, но защитники Ливерпуля справлялись с ситуацией. С другой стороны опасный момент получил Салах, но также пробил в соперника.

Опасный момент создали мерсисайдцы на 69-й минуте матча. Садио Мане протащил мяч по центру, отдал на Салаха, который в свою очередь сбросил на Милнера. После удара Джеймса мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Первый удар в створ ворот Ливерпуля (если это можно назвать ударом) футболисты Тоттенхэма нанесли на 73-й минуте. Делле Алле пытался элегантно перебросить Алиссон, но мяч стал легкой добычей бразильского голкипера.

На 80-й минуте Сон и Моура дважды опасно пробивали по воротам Алиссон. В обоих случаях голкипер смог спасти свою команду. А еще раз Алиссон продемонстрировал свои умения на 85-й минуте. После удара Эриксона со штрафного, назначенного за фол против Милнера, бразилец вытащил мяч из угла ворот.

Несмотря на атаки Тоттенхэма, забить удалось номинальным гостям. И снова джокером становится Дивок Ориги. Бельгиец получает мяч на линии штрафной площадки после розыгрыша углового и отправляет его в дальний угол.

В дополнительное время игроки Тоттенхэма несколько раз опасно пробивали по воротам, но безрезкльтатно.

Ливерпуль выиграл свой шестой Кубок Лиги чемпионов.