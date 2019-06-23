Климкин: После 25 июня начнем новую волну давления на РФ
После 25 июня Украина начнет новую волну давления на Российскую Федерацию.
Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", комментируя вопрос об освобождении украинских пленных моряков.
"После 25 июня мы начнем новую волну давления на РФ на международных площадках. Давление будет краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата", - заявил Климкин.
"Но будет и среднесрочное давление, поскольку результатом этого может быть ограничение российской морской активности, военной активности РФ ... Мы планируем много вещей", - добавил он.
"Очень много вещей, которые влечет за собой это решение (Трибунала ООН по освобождению украинских моряков - ред.). Если сейчас всем будет понятно, что Россия нарушает Морскую конвенцию, это - не простое дело для цивилизованного мира, это небезразлично всем, а не только Европе", - отметил глава МИД.
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Напомним,
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- МИД Украины направило обращение России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли.
- До 25 июня в РФ должны предоставить отчет о том, как выполняется решение трибунала ООН.