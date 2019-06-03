ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ОС возле населенного пункта Каменка. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 июня.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики три раза обстреляли позиции ОС: возле города Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; возле населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм.

Возле села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: возле н.п. Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле н.п. Майорских - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным разведки, 02 июня один боевик был уничтожен.

"С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции возле населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в отчете.