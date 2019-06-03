На Донбассе погиб десантник-штурмовик
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Понедельник, 3 июня 2019, 13:20
В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск ВС Украины на своей странице в Facebook.
"С грустью сообщаем, что сегодня ночью 3 июня во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший десантник был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.
Украинская правда
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