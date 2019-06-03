Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура возьмется за Трубу

Понедельник, 3 июня 2019, 16:07

Председатель Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований Максим Болдин пожаловался в генеральную прокуратуру на директора ГБР Романа Трубу.

Об этом 3 июня сообщил представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Отмечается, что заявление от Болдина поступило еще 31 мая.

В частности, заявитель утверждает, что Труба совершил ряд уголовных преступлений, а именно:

  • умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу (ч.3 ст. 382 УК Украины);
  • служебную халатность (ч.1 ст. 367 УК Украины);
  • злоупотребление властью или служебным положением (ч.1 ст. 364 УК Украины);
  • разглашение данных предварительного расследования (ч.2 ст. 387 УК Украины).

Болдин ссылается на внесении в ЕРДР 3 июня сведения о совершении директором ГБР уголовного преступления по ч. 3 ст. 382 УК.

В частности, Окружной административный суд Киева постановил запретить Трубе единолично принимать определенные решения без согласования с заместителями.

Отмечается, что "осуществление досудебного расследования уголовного производства в этот же день поручено главному следственному управлению Национальной полиции", а генпрокуратура определила работников, которые должны наблюдать за соблюдением законов при расследовании.

"По результатам осуществления досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другими фактами противоправной деятельности Трубы Р.М.", - резюмировал Лысенко.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураТрубаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: