Генпрокуратура возьмется за Трубу

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Понедельник, 3 июня 2019, 16:07

Председатель Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований Максим Болдин пожаловался в генеральную прокуратуру на директора ГБР Романа Трубу.

Об этом 3 июня сообщил представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Отмечается, что заявление от Болдина поступило еще 31 мая.

В частности, заявитель утверждает, что Труба совершил ряд уголовных преступлений, а именно:

  • умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу (ч.3 ст. 382 УК Украины);
  • служебную халатность (ч.1 ст. 367 УК Украины);
  • злоупотребление властью или служебным положением (ч.1 ст. 364 УК Украины);
  • разглашение данных предварительного расследования (ч.2 ст. 387 УК Украины).

Болдин ссылается на внесении в ЕРДР 3 июня сведения о совершении директором ГБР уголовного преступления по ч. 3 ст. 382 УК.

В частности, Окружной административный суд Киева постановил запретить Трубе единолично принимать определенные решения без согласования с заместителями.

Отмечается, что "осуществление досудебного расследования уголовного производства в этот же день поручено главному следственному управлению Национальной полиции", а генпрокуратура определила работников, которые должны наблюдать за соблюдением законов при расследовании.

"По результатам осуществления досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другими фактами противоправной деятельности Трубы Р.М.", - резюмировал Лысенко.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Труба ГБР


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