Боевики били по военным ОС из ракетных комплексов и зенитных установок

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Понедельник, 3 июня 2019, 20:07

В течение понедельника оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом четыре раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По его данным, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщают в пресс-центре.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС


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