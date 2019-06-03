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Бойовики гатили по військових ОС з ракетних комплексів і зенітних установок

Понеділок, 3 червня 2019, 20:07

Протягом понеділка окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому чотири рази – із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

За його даними, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомляють у прес-центрі.

Українська правда

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Теми: ДонбасООС
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