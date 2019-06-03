Бойовики гатили по військових ОС з ракетних комплексів і зенітних установок

1812 переглядів
Понеділок, 3 червня 2019, 20:07

Протягом понеділка окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому чотири рази – із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

За його даними, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомляють у прес-центрі.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Абітурієнти з ОРДЛО і Криму можуть вступити спрощено: відкрито центри 3 червня 2019, 14:43
ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, без втрат 3 червня 2019, 07:18
За тиждень на Донбасі ДСНС знешкодила більше 100 вибухонебезпечних предметів 3 червня 2019, 04:47
Усі новини
Головні новини
УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає
Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

подорожі

16 помилок, які роблять усі, хто летить літаком вперше

Культура

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України