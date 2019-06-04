Из-за убийства ребенка патрульными в Раду зовут Авакова, Князева и Трубу

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Вторник, 4 июня 2019, 10:33

Фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова,главу Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу по расследованию убийства 5-летнего мальчика патрульными.

Об этом они заявили с трибуны парламента.

Так, представитель фракции "Самопомич" Елена Сотник сказала, что в Раду должны прибыть Аваков, Князев и Труба и доложить о ходе расследования.

"Необходимо поставить вопрос политической ответственности", - подчеркнула она.

В свою очередь представитель "Батькивщины" Сергей Соболев отметил, что фракция поддерживает позицию вызвать в парламент для публичного отчета за трагедию руководителей правоохранительных ведомств, в том числе и генпрокурора Юрия Луценко.

Он добавил, что они сами должны были выступить перед людьми.

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выразил соболезнования родителям погибшего мальчика и отметил, что БПП требует сверхбыстрого расследования и политического наказания для тех, кто покрывал преступление.

Вместе с тем председатель фракции "Народный фронт Максим Бурбаки заявил, что Нацполиция ничего не скрывает и все материалы дела переданы в ГБР для полного и независимого расследования.

Он отметил, что подтверждением тому является то, что начальник полиции Киевщины подал в отставку и просит отправить его на Донбасс.

Бурбак выразил уверенность, что виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут наказание.

Напомним:

  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
  • Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого , которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
  • 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
  • Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили  от исполнения служебных обязанностей.
  • Позже глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Яна Миланова, УП

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Темы: Верховная Рада Аваков Князев Труба убийство


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