Убийство ребенка: под МВД собрался митинг за отставку Авакова

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты. Они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook народный депутат Егор Соболев.

На записи видно, что у МВД собралось много людей. Они жгут что-то очень дымное, активисты скандируют "Аваков - собака" и "Авакова в отставку".

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Сам Соболев на камеру призвал неравнодушных присоединяться к акции протеста.

Как сообщает в Twitter ОО "Центр противодействия коррупции", акция называется "Безнаказанность убивает". Аналогичные митинги сейчас проходят и в других крупных городах Украины, в частности в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.

"Люди снова принесли игрушки под МВД. Те, что были вчера - утром убрали, а надписи об Арсене Авакове оперативно стерли", - рассказывает ЦПК.

По данным организации, украинцы массово несут игрушки и цветы к управлениям полиции в память об убитом Кирилле Тлявове.

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Напомним: