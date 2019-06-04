Убийство ребенка: под МВД собрался митинг за отставку Авакова

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты. Они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook народный депутат Егор Соболев.

На записи видно, что у МВД собралось много людей. Они жгут что-то очень дымное, активисты скандируют "Аваков - собака" и "Авакова в отставку".

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Сам Соболев на камеру призвал неравнодушных присоединяться к акции протеста.

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