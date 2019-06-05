День на Донбассе: боевики открывали огонь 5 раз, убили бойца
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Среда, 5 июня 2019, 20:24
В среду, 5 июня, оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По его данным, вооруженные формирования России вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Обстрелы велись вблизи Талаковки, Водяного, Новогригорьевки и Золотого-1.
"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Украинская правда
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